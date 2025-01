Przerażająca transformacja w wilkołaka w Wolf Man. To tylko początek przemiany?

fot. Blumhouse Productions // Universal Pictures

Już za kilka dni na ekrany polskich kin wejdzie Wolf Man. Horror w reżyserii Leigh Whannell zbiera pozytywne opinie od osób, które miały już go okazję obejrzeć wcześniej. Chwalą obraz za to, że trzyma w napięciu od początku do końca. Jest przerażający, ale też znajduje się w nim zaskakująco dużo ilości serca i ciepła.

Widzowie zwracają też uwagę na to, że to obrzydliwy body horror. Te słowa zdaje się potwierdzać fragment Wolf Mana, który udostępnił Universal Pictures. W nim możemy zobaczyć przemianę głównego bohatera (Christopher Abbott) w wilkołaka. Możliwe, że ta transformacja jest na razie tylko częściowa, ponieważ jest jedną z pierwszych. Zobaczcie wideo poniżej.

Wolf Man - transformacja w wilkołaka

Wolf Man – zdjęcia

Wolf Man – opis fabuły

Blake przeprowadza się z San Francisco do rodzinnego domu z dzieciństwa na odludziu w Oregonie. Mężczyzna odziedzicza posiadłość po tajemniczej śmierci ojca, z którym od dawna nie utrzymywał kontaktu. Kiedy jego małżeństwo z Charlotte zaczyna się rozpadać, namawia żonę, by odwiedziła dom z ich córką Ginger. Nocą rodzina zostaje zaatakowana przez wilkołaka i szuka schronienia w wiejskim domu, gdzie Blake zaczyna ulegać przerażającym przemianom.

Oprócz wyżej wymienionego Abbotta w obsadzie filmu znaleźli się również: Julia Garner, Matilda Firth, Sam Jaeger, Ben Prendergast oraz Benedict Hardie.

Film Wolf Man zadebiutuje w polskich kinach 17 stycznia 2025 roku.