Wolfenstein 3 powstanie? Twórcy mają jeszcze historię do opowiedzenia

Trudno uznać to za pełnoprawną zapowiedź Wolfensteina 3, ale szef studia MachineGames przyznał, że od początku traktowali tę serię jako trylogię.
Paweł Krzystyniak
Wolfenstein 3 
MachineGames Wolfenstein
Wolfenstein: The New Order fot. Bethesda
Na kanale YouTube Noclip pojawił się film dokumentalny poświęcony serii Wolfenstein, a konkretnie odsłonom przygotowanym przez szwedzkie studio MachineGames. W materiale padają interesujące słowa, z których wynika, że twórcy od samego początku planowali trylogię i wygląda na to, że wciąż mają w planach stworzenie trzeciej części.

Myślę, że ważne jest, by to powiedzieć, ponieważ zawsze postrzegaliśmy to jako trylogię. Ta droga BJ – nawet w tych pierwszych tygodniach w id Software, kiedy planowaliśmy New Order – była już wtedy ułożona przynajmniej dla tej postaci. Co wydarzy się w drugiej części, co wydarzy się w trzeciej.

Myślę, że to ważne, ponieważ – przynajmniej mam nadzieję – nie skończyliśmy jeszcze z Wolfensteinem. Mamy historię do opowiedzenia - wyjaśnia Jerk Gustaffson, współzałożyciel i szef studia MachineGames.

Z całym materiałem autorstwa Noclip poświęconym serii Wolfenstein możecie zapoznać się poniżej. 

Źródło: youtube.com

