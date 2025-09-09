Wolfenstein 3 powstanie? Twórcy mają jeszcze historię do opowiedzenia
Trudno uznać to za pełnoprawną zapowiedź Wolfensteina 3, ale szef studia MachineGames przyznał, że od początku traktowali tę serię jako trylogię.
Na kanale YouTube Noclip pojawił się film dokumentalny poświęcony serii Wolfenstein, a konkretnie odsłonom przygotowanym przez szwedzkie studio MachineGames. W materiale padają interesujące słowa, z których wynika, że twórcy od samego początku planowali trylogię i wygląda na to, że wciąż mają w planach stworzenie trzeciej części.
Myślę, że to ważne, ponieważ – przynajmniej mam nadzieję – nie skończyliśmy jeszcze z Wolfensteinem. Mamy historię do opowiedzenia - wyjaśnia Jerk Gustaffson, współzałożyciel i szef studia MachineGames.
Z całym materiałem autorstwa Noclip poświęconym serii Wolfenstein możecie zapoznać się poniżej.
Źródło: youtube.com
