Danny DeVito - wielki powrót do Pingwina po 30 latach. Debiut komiksowy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Warner

Danny DeVito zajmie się historią Pingwina w zbliżającej się antologii Gotham City Villains Anniversary Giant #1 od DC Comics. Aktor, który pierwotnie wcielił się w bohatera w filmie Powrót Batmana autorstwa Tima Burtona, zostanie scenarzystą komiksu z udziałem kultowego złoczyńcy. Wiele osób uważa, że był legendarny w tej roli. Powróci do tej postaci pierwszy raz od 30 lat. Co więcej, będzie to jego komiksowy debiut. Czy po raz kolejny zaserwuje nam ikoniczne wydanie Pingwina?

Fot. Frank Quietly/DC

Nie ujawniono jeszcze, kto narysuje historię Danny'ego DeVito. Wiadomo jednak, że będzie ona częścią antologii Gotham City Villains Anniversary Giant #1, która celebruje największych i najbardziej ikonicznych złoczyńców DC. Pingwin pojawi się w niej obok takich bohaterów jak Poison Ivy czy Strach na Wróble. Oprócz DeVito, autorami antologii są Wes Craig, G. Willow Wilson, Phillip Kennedy Johnson, Joshua Williamson, Nadia Shammas, Stephanie Phillips, Dan Watters i Mairghread Scott.

To kolejna dobra wiadomość dla fanów twórczości Tima Burtona po tym, jak komiksy przywróciły do życia Mrocznego Rycerza Michaela Keatona w Batmanie '89.