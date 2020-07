Wolverine i Jean Grey w końcu są razem - to już oficjalne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Miłośnicy X-Menów od dawna wiedzą, że na polu romantycznym Wolverine i Jean Grey przeżywali niezliczone wzloty i upadki. Przynajmniej od czasu słynnej The Dark Phoenix Saga emocjonalne napięcie pomiędzy nimi stało się ważnym wątkiem wielu opowieści o mutantach; gdy Jean ostatecznie w historiach pisanych przez Granta Morrisona wyznała Loganowi miłość, on odrzucił jej zaloty. Teraz ich związek oficjalnie stał się jednak faktem.

Doszło do tego w zeszycie X-Force #10; przypomnijmy, że w tej serii mutanci żyją na wyspie Krakoa, na której budują zupełnie nową społeczność - dość powiedzieć, że mieszkańcy wchodzą ze sobą w poliamoryczne relacje (tym mianem określa się tzw. wielomiłość - praktykę posiadania wielu związków w tym samym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu wszystkich zaangażowanych osób). Donosiliśmy już Wam, że powstał choćby trójkąt miłosny, w którym funkcjonowali Wolverine, Jean Grey i Cyclops. Jak do tej pory wszystko wskazywało na to, że wybrankiem kobiety stał się Scott Summers. Nie mogliśmy jednak być w większym błędzie.

Najnowsza odsłona serii kończy się wymowną sekwencją, w której Wolverine i Jean spotykają się razem w wannie z gorącą kąpielą. Zarówno słowa bohaterów, jak i ich działania świadczą o tym, że związek między herosami stał się oficjalny. Spójrzcie sami:

X-Force #10 - plansze

Warto w tym miejscu dodać, że na Krakoi jednym z celów społeczności mutantów jest jak najszybsze powiększanie populacji. Nie istnieją tu instytucje małżeństwa - trudno w końcu w tym świecie wypowiedzieć zdanie "dopóki śmierć nas nie rozłączy", skoro od swojego ślubu w 1994 roku Jean i Cyclops przynajmniej kilkukrotnie umierali i byli wskrzeszani, zasadniczo nadal pozostając w związku małżeńskim.