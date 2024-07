Najsilniejsze wersje Wolverine'a z komiksów. Hellverine, X-23, Phoenix - kto wygra? [RANKING]

fot. materiały prasowe

Wolverine to ulubiony X-Men wielu miłośników Marvela. Spośród masy fantastycznych bohaterów, to właśnie on cieszy się jedną z najbardziej rozbudowanych komiksowych historii. W Marvel Comics zadbano oto, by Wolverine dzielił się na wiele alternatywnych wersji postaci. Nic więc dziwnego, że pojawia się on w różnych wcieleniach, opowiadając się zarówno po stronie dobra, jak i zła. Niektóre z tych wariantów pochodzą z zupełnie innych wszechświatów lub linii czasowych, przypominając zachowaniem oryginał. Inne zostały zaprojektowane na nowo, wnosząc do komiksowego raju niespotykane dotąd spojrzenie na Wolverine’a.

Marvel obdarował swoich czytelników potężnymi wariantami jednego bohatera. Przyszła pora, abyśmy odkryli, który Wolverine zasługuje na miano najsilniejszego. W zestawieniu odnajdziecie najmocniejsze wersje postaci, wśród których znalazły się dobre i złe charaktery. Wszystkie odmiany cechują specyficzne moce i zdolności, dlatego też na szczycie zestawienia musiał znaleźć się ten o największej potędze. Jesteście ciekawi o kim mowa? Zajrzyjcie do galerii.

Najsilniejsze wersje Wolverine'a z komiksów - ranking