Wariant Wolverine'a zginął w męczarniach. Z Logana znów został tylko szkielet

W zeszycie Dark Ages #6, kolejnej odsłonie serii, której akcja rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości na Ziemi pozbawionej elektryczności, doszło do śmierci Wolverine'a. Oprawcą okazał się Cyclops, który uwolnił pełnię swoich laserowych mocy, aby pokonać Rosomaka; z Logana, nie po raz pierwszy zresztą w komiksach, został jedynie szkielet.

W rzeczonym cyklu Apocalypse przejął wcześniej kontrolę nad umysłami wielu postaci, m.in. Iron Mana, Doktora Octopusa czy Cyclopsa, wykorzystując w tym celu mentalne zdolności Purple Mana. En Sabah Nur, próbując realizować kolejną część swojego planu, potrzebuje teraz adamantium, aby wzmocnić prowadzący do jądra Ziemi portal - to właśnie tam uśpiony jest wszechpotężny złoczyńca Unmaker. Potrzeba ta doprowadziła Apocalypse'a, Purple Mana i Cyclopsa do Wolverine'a, którego szkielet jest zbudowany z potężnego metalu.

W trakcie spotkania z Loganem Purple Man przejął mentalną kontrolę nad Cyclopsem, nakazując mu zdjąć okulary ochronne i wypuścić laserowe wiązki w kierunku Rosomaka. Czytelnicy mogą zobaczyć sekwencję, w ramach której Wolverine próbuje nacierać na wrogów, jednak od jego szkieletu raz po raz odrywane są kolejne części ciała. Zobaczcie sami:

Dark Ages #6 - plansze

Przypomnijmy, że w ikonicznej serii Era Apocalypse'a z lat 90. Wolverine w trakcie pojedynku z Cyclopsem stracił rękę.

