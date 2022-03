Marvel - nowa moc Hulka; jest jak jeden z X-Menów. Niewyobrażalny gniew Zielonego Goliata

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku zeszyt Hulk #5, w którym pokazał zupełnie nową i kojarzącą się z umiejętnościami jednego z X-Menów moc tytułowego bohatera. Nie dość, że musiał on walczyć z całą armią Abominacji, to jeszcze poziom jego gniewu stał się niewyobrażalny. Wszystkie te zdarzenia ustawiają jednocześnie podwaliny pod nadejście Titana, uznawanego za najmroczniejszą i najpotężniejszą wersję Zielonego Goliata w historii.

Warto przypomnieć, że w serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya kontrolę nad Hulkiem sprawuje Bruce Banner, który napędza gniew swojego alter ego za pomocą pojedynków odbywających się w tzw. Maszynowni; to właśnie w tym miejscu ulokowanym w umyśle Zielonego Goliata ten ostatni mierzył się już z zombie wersjami herosów czy gigantycznym Loganem. Teraz jednak mentalna relacja Hulka i Bannera znacznie się skomplikowała.

Kontrolę nad psyche protagonisty przejęła bowiem mentalna projekcja Betty Ross (później przedstawiła się ona jako Brian Banner, ojciec Bruce'a), przesuwając poziom gniewu w Maszynowni z piątego na dziewiąty. Doprowadziło to do walk Hulka z grupą powstałych w wyniku promieniowania gamma Abominacji z monstrualną wersją Spider-Mana na czele (potwory te pochodzą ze świata, w którym Thaddeus Ross jest prezydentem USA). Co więcej, aby pokonać Abominacje, Zielony Goliat użył zupełnie nowej zdolności, wypuszczając z oczu wiązkę laserowych promieni na modłę Cyclopsa z X-Menów. Spójrzcie sami:

Hulk #5 - plansze

Zważywszy na fakt demonstracji zupełnie nowej mocy można zakładać, że Hulk w serii Catesa wciąż ewoluuje w materii swojej siły. Powstały spekulacje, że przesunięcie poziomu gniewu z piątego na dziewiąty doprowadziło do przejęcia kontroli nad umysłem Zielonego Goliata przez tajemniczą, mroczną siłę, której uosobieniem będzie właśnie Titan - ta bestia na dobre pojawi się w cyklu w jego kolejnej odsłonie.

