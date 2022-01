Oto zupełnie nowa wersja Wolverine'a. Logan zasugerował, kto jest miłością jego życia

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Gerald Parel/Marvel

W Stanach Zjednoczonych ukazał się zeszyt X Deaths of Wolverine #1, który wraz z kolejnymi częściami równolegle wydawanej serii X Lives of Wolverine będzie miał fundamentalne znaczenie dla losów tytułowego bohatera. Wspomniany wyżej komiks przygotowuje czytelników na nadejście zupełnie nowej wersji Logana.

Centralną postacią historii jest w gruncie rzeczy Moira MacTaggert, ta sama postać, której zdolności wskrzeszania zmarłych walnie przyczyniły się do powstania wyspy mutantów, Krakoi. Po utracie swoich mocy jej śladami podążyła Mystique - co zupełnie zaskakujące, scenarzysta Benjamin Percy zdecydował się równolegle rozwijać inny wątek, w ramach którego Black Tom Cassidy odnalazł tajemnicze jajo, by później zostać zamordowanym przez to, co w nim się znajdowało. Czytelnicy zobaczyli jedynie rozbijające skorupę szpony.

W finałowej sekwencji zeszytu Jean Grey obserwuje Wolverine'a, który przemierza swoją własną przeszłość. Jednocześnie wyczuwa ona obecność innej wersji Logana, która na pytanie, czy jest prawdziwym Rosomakiem, odpowiada w następujący sposób: "Jestem nikim. Nigdy mnie tu nie było". Chwilę później możemy zobaczyć nowego herosa.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także planszę z zeszytu X Lives of Wolverine #1, w której Logan wyraźnie sugeruje, że największą miłością jego życia jest właśnie Jean Grey):

X Deaths of Wolverine #1 - plansze

Póki co nie wiemy, kim jest nowy Wolverine, ani jakie są jego motywacje. Wygląd jego stroju sugeruje jednak, że ma on powiązania z Warlockiem, który był odpowiedzialny za stworzenie cybernetycznego ramienia Moiry MacTaggert.

Marvel postanowił również wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanów X-Menów i zamieścił w sieci krótkie wideo, które ma zapoznać odbiorców z tym, czym naprawdę jest macierzysta wyspa mutantów, Krakoa:

