Śmiertelny wypadek na planie serialu Marvela. Disney zapłaci karę

fot. Marvel Comics

6 lutego 2024 roku doszło do tragicznego wypadku na planie serialu Wonder Man z udziałem pracownika ekipy produkcyjnej. 41-letni takielarz, Juan Carlos Osorio, upadł z krokwi po tym, gdy zbierał sprzęt oświetleniowy. Mężczyzna zginął na miejscu. W tamtym czasie nie trwały zdjęcia do serialu. Kalifornijski Wydział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Cal/OSHA) złożył orzeczenie, zgodnie z którym Disney będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 36 tysięcy dolarów.

Fot. Disney

Wonder Man - Disney zapłaci za tragiczny wypadek na planie

W raporcie Cal/OSHA zawarto szczegółowy opis wypadku, w wyniku którego Osorio zginął. Pracownik miał stać na desce podłogowej, kiedy nagle podtrzymująca ją podłużnica rozpadła się i zawaliła. Tym samym mężczyzna spadł z wysokości 12 metrów, mocno uderzając w ziemię. Wkrótce po upadku, służby medyczne stwierdziły zgon pracownika. Przyczyną śmierci były urazy głowy, szyi i nóg odniesione wskutek upadku.

Wonder Man - co wiadomo o serialu?

Andrew Guest będzie głównym scenarzystą serialu MCU, a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) zajmie się produkcją i wyreżyseruje dwa pierwsze odcinki. Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman: The Lost Kingdom) zagra tytułowego bohatera, natomiast Demetrius Grosse (Fear the Walking Dead) wcieli się w jego brata, Mrocznego Żniwiarza i przeciwnika Avengersów. Sir Ben Kingsley powtórzy swoją rolę Trevora Slattery'ego.