Ta postać miała odegrać wielką rolę w Dynastii Kanga. Widzowie MCU już ją znają

Od grudnia zeszłego roku wiemy, że film Avengers 5 nie jest już opatrzony podtytułem Dynastia Kanga. Marvel Studios, głównie w konsekwencji problemów Jonathana Majorsa z prawem, zdecydowało się kompletnie zmienić swoje podejście do ekranowej historii, która ma wejść do kin jako Avengers: Doomsday - to w niej zobaczymy powracającego do MCU w nowej roli Roberta Downeya Jr. Teraz dowiedzieliśmy się, kto mógł odegrać jedną z głównych ról w niedoszłej The Kang Dynasty.

Jak ujawnia serwis Inverse, postacią, która miała walnie zaważyć na ekranowych wydarzeniach, był Shang-Chi. Taki obrót spraw specjalnie nie dziwi, jeśli tylko weźmiemy pod uwagę fakt, że Kevin Feige i inni decydenci Marvela wielokrotnie zapewniali, iż mają wielkie plany co do tego bohatera.

Warto przy tym zwrócić uwagę, że choć kontynuację filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni ogłoszono tuż po premierze pierwszej części, od dawna nie mamy żadnych informacji na temat rzeczonego projektu. Wcielający się w rolę głównego bohatera Simu Liu jest pewny, że produkcja powstanie. W jednym z ostatnich wywiadów aktor stwierdził:

Wiele z tego wszystkiego przekracza moje możliwości, ale to z całą pewnością się dzieje - film powstaje. Jestem tym faktem bardzo podekscytowany. Naprawdę nie mogę powiedzieć nic więcej.

