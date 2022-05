Wonder Twins - film superbohaterski nie powstanie. Cięcie kosztów po fuzji Warner Bros. i Discovery

DC

Jak donosi serwis Deadline, film Wonder Twins ostatecznie nie powstanie. Jest to o tyle zaskakujące, że zaledwie kilkanaście tygodni temu ogłoszono, iż K.J. Apa i Isabel May sportretują w opowieści postacie zmiennokształtnych Zana i Jayny. Z kolei reżyserem ekranowej historii miał być debiutujący w tej roli Adam Sztykiel.

Przypomnijmy, że Wonder Twins to superbohaterowie po raz pierwszy pokazani w serialu animowanym z 1977 roku o tytule The All-New Super Friends Hour. Protagoniści byli pochodzącym z planety Exxor rodzeństwem kosmitów, które z czasem zaczęło pojawiać się również w komiksowym uniwersum DC.

Według Deadline i Wall Street Journal powodem skasowania projektu jest cięcie kosztów po połączeniu firm Warner Bros. i Discovery - zadecydował o nim dyrektor wykonawczy spółki Warner Discovery, David Zaslav. W jego ocenie szacowany na 75 mln USD budżet produkcji był po prostu za wysoki. Co więcej, Zaslav chce ograniczyć liczbę oryginalnych filmów w serwisie HBO Max, a zamiast tego zaoferować odbiorcom więcej premier kinowych od studia Warner Bros. - w tym kontekście mówi się o 20-25 filmach rocznie.

Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Zaslav po fuzji Warner Bros. i Discovery zamierza ograniczyć koszty działalności aż o 3 mld dolarów.