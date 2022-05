Szybcy i wściekli 10 - wideo z planu. Jason Momoa (bez koszulki) pokazuje swoje auto!

fot. materiały prasowe

Szybcy i wściekli 10 to kolejna odsłona kultowej franczyzy. Zdjęcia na planie ruszyły 21 kwietnia, a gwiazda produkcji Vin Diesel postanowił podzielić się filmikiem z planu. Aktor wcielający się w Dominica Toretto jest na nim z nowym członkiem obsady, czyli Jasonem Momoą, którego część widzów może znać z Aqumana. Drugi z artystów nie tylko pozuje na wideo bez koszulki, ale i pokazuje swoje nowe fioletowe auto - które jak zauważył, pasuje mu do paznokci. Może to jakaś wskazówka? Oceńcie sami.

Szybcy i wściekli 10 - Vin Diesel i Jason Momoa [WIDEO]

Szybcy i wściekli 10 - szczegóły. Tytuł i obsada

Oryginalny angielski tytuł Szybkich i wściekłych 10 to Fast X. Na razie nie są znane szczegóły fabuły, ale to przedostatnia część filmowej sagi, znanej z niesamowitych aut i stawiania rodziny na pierwszym miejscu. Oprócz Vina Diesela na plan powrócili Michelle Rodriguez jako Letty, Chris „Ludacris” Bridges jako Tej, Tyrese Gibson jako Roman, Nathalie Emmanuel jako Ramsey i Sung Kang jako Han.

Za to Jason Momoa nie jest jedynym nowym członkiem obsady. Do Fast X dołączyli Daniela Melchior, Brie Larson i niedawno Alan Ritchson.

