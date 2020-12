Wonder Woman 1984 - bohaterka porzuciła miecz i tarczę. Gal Gadot wyjaśnia

Warner Bros.

Wonder Woman 1984 to kolejny projekt należący do DCEU. Produkcja z powodu pandemii już kilka razy miała przesuwaną datę premiery i ostatecznie pojawiła się pod koniec grudnia w kinach w USA oraz na HBO Max.

Widzowie mieli zatem okazję wreszcie zobaczyć film. Jednym z tematów wokół produkcji okazał się brak miecza oraz tarczy w wyposażeniu tytułowej bohaterki. Wcześniej Diana Prince korzystała z pomocy tych broni w filmach Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Liga Sprawiedliwości oraz Wonder Woman. Sprawę postanowiła wyjaśnić reżyserka Patty Jenkins oraz odtwórczyni głównej roli, Gal Gadot. Uwaga! Poniższe wypowiedzi mogą zawierać drobne spoilery.

Jest to po części powód, dla którego zdecydowaliśmy się, że nie powinna mieć miecza ani tarczy. Diana nie jest agresywna. Nie pojawia się by walczyć, ale żeby konflikty rozwiązywać. Ma też przekonanie, że ludzie nie są tak naprawdę źli. Stara się widzieć w ludziach to, co najlepsze i zawsze gotowa jest ich chronić.

Słowa aktorki potwierdziła reżyserka, która dodała, że w filmie nie umiera żadna z postaci. Chcieli tego uniknąć ze względu na fabułę i rodzaj zagrożenia, z którym mierzy się Wonder Woman.

Film zadebiutuje w kinach w Polsce w 2021 roku.