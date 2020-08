Wonder Woman 1984 faktycznie na jesieni? Kolejnym tropem jest okładka komiksu

Warner Bros.

Fani superbohaterów wciąż czekają na ostateczne ustalenie dat premier poszczególnych filmów - przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach te zmieniają się nieustannie z uwagi na pandemię koronawirusa i trudną sytuację kin na całym świecie. Według stanu na dzień dzisiejszy, Wonder Woman 1984 powinna zadebiutować 2 października, choć na finalnej decyzji w tej sprawie zaważy zapewne szereg rozmaitych czynników.

Komentatorzy w sieci zwracają jednak uwagę, że pewnym tropem w tej materii może być okładka alternatywna do komiksu DCeased: Dead Planet #5, który na amerykańskim rynku zadebiutuje 3 listopada. Na grafice pojawia się bowiem Amazonka w charakterystycznej dla siebie, znanej z plakatów filmowych pozycji ze skrzyżowanymi rękami. Co ciekawe, w opisie zeszytu nie znajduje się żadne nawiązanie do heroiny; ma on skupić się na przygodach Batmana i Johna Constantine'a. To właśnie dlatego niektórzy internauci spekulują, że DC będzie chciało promować swoją historię poprzez odwołanie do potencjalnie emitowanej wówczas w kinach Wonder Woman 1984.

DCeased: Dead Planet #5 - okładka alternatywna

Warto podkreślić, że na okładce komiksu widzimy nie zmarłą już w Dead Planet Dianę, a Cassie Sandsmark, która przejęła schedę po Amazonce.