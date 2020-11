Wonder Woman 1984 - kiedy film trafi do kin w Polsce? Jest nowa data

Warner Bros.

21 listopada ogłoszone nowe obostrzenia związane ze stanem pandemii w naszym kraju. Na ich mocy kina w Polsce będą zamknięte do 27 grudnia 2020 roku. To spowodowało, że Warner Bros ogłosiło nową datę premiery w naszym kraju widowiska Wonder Woman 1984. Obraz trafi do polskich kin 22 stycznia 2021 roku. Dla przypomnienia w USA premiera filmu odbędzie się zarówno w kinach jak i na platformie HBO Max należącej do WarnerMedia.

W filmie tytułowa bohaterka będzie musiała zmierzyć się ze swoją przyjaciółką, Barbarą Minervą, która przejdzie przemianę w antagonistkę znaną jako Cheetah. Ponadto na drodze naszej heroiny stanie demoniczny miliarder, Maxwell Lord. Na swojej drodze nasza bohaterka spotka również swoją miłość z przeszłości, Steve'a Trevora.

Wonder Woman 1984

W obsadzie produkcji znajdują się Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal i Gabriella Wilde.