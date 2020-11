Kina w Polsce wciąż pozostaną zamknięte. Nowe decyzje rządu

fot. Pixabay

Na początku listopada Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie ogłosił, że wraz z dniem 7 listopada wszystkie placówki kulturalne zostaną zamknięte. Na konferencji prasowej z 21 listopada podjęto nowe decyzje jeśli chodzi o funkcjonowanie branż w nadchodzącym czasie w obliczu pandemii koronawirusa.

Premier ogłosił, że kina i teatry pozostaną zamknięte do 27 grudnia 2020 roku. Morawiecki podkreślił, że za radą epidemiologów zdecydowano się na pozostawienie zamkniętych obiektów kulturowych w okresie przedświątecznym. Tuż przed świętami mają poinformować placówki o kolejnych krokach. To oznacza, że widzowie w Polsce nie zobaczą Co w duszy gra i Wonder Woman 1984, które mają trafić do kin 25 grudnia. Na razie jednak nie wiemy, czy pojawią się w późniejszym terminie czy od razu dostępne będą za pomocą VOD.