Wonder Woman 1984 - wiemy, czym zajmowała się Diana, zanim trafiła do Luwru

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Warner Bros.

Z filmu Liga Sprawiedliwości wiemy już, że Diana Prince w czasach obecnych pracuje w paryskim Luwrze. Na amerykańskim rynku ukazał się jednak teraz komiks Wonder Woman 1984 #1, mający ustawiać podwaliny pod nadchodzącą produkcję DCEU. Wynika z niego, że zanim tytułowa bohaterka trafiła do słynnej placówki, na początku lat 80. trudziła się oprowadzaniem wycieczek po jednym z amerykańskich muzeów.

Z zamieszczonej w wyżej wspomnianym zeszycie historii o podtytule Musem Madness dowiadujemy się, że w dniu, w którym w tym samym muzeum pracę podjęła Barbara Minerva, późniejsza Cheetah, Diana była przewodniczką dla grupy nastolatków. Zwiedzanie przerwał jednak atak włamywaczy; protagonistka postanowiła więc na chwilę pożegnać swoich podopiecznych, by w stroju Wonder Woman rozprawić się ze złodziejami i oddać ich w ręce policji. W finałowym akcie Amazonka powraca do młodych ludzi, życząc im dobrego dnia - wszyscy razem dochodzą do wniosku, że muszą niebawem spotkać się ponownie.

Zwiastuny do Wonder Woman 1984 także sugerują, że Diana i Barbara będą miały okazję razem pracować, stając się początkowo prawdziwymi przyjaciółkami. Co ciekawe, w komiksie nie znalazła się żadna ich wspólna scena, dlatego najprawdopodobniej do pierwszego spotkania bohaterek dojdzie dopiero w ekranowej opowieści.

Wonder Woman 1984 #1 - plansze

Zobacz także:

Wonder Woman 1984 ma wejść na ekrany kin 25 grudnia - data ta może jednak ulec zmianie.