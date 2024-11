Spider-Man dostał magiczny strój od Dr. Dooma. Nowym awatarem Śmierci w komiksach jest postać z MCU

fot. Marvel Comics

Dr. Doom był popularnym złoczyńcą w komiksach Marvela jeszcze na długo przed ogłoszeniem, że Robert Downey Jr. zagra tę postać w nadchodzącym Avengers: Doomsday. Jego popularność nie słabnie, a niedawno postać ta przejęła rolę oraz miana Doktora Strange'a. Wszystko to prowadzi do zapowiedzianego eventu One World Under Doom. Działania złoczyńcy mają wpływ m.in. na Spider-Mana, który połączył z nim siły, a w zamian otrzymał magiczny strój zapewniający mu zdolności podobne do Strange'a, a także dodatkowe osiem żyć, co ma odzwierciedlenie w tytule historii brzmiącym: The 8 Deaths of Spider-Man. Amazing Spider-Man #61 został stworzony przez Joe Kelly'ego, Eda McGuinnessa, Marka Farmera, Marcio Menyza, Niko Henrichona oraz VC’s Joe Caramagna.

Nowym awatarem Śmierci w komiksach jest postać z MCU

Powrót do życia nie jest wcale prosty. Chociaż Spider-Man posiada teraz taką możliwość, to ceną z taki powrót jest ogromny ból. Co ciekawe - nowym awatarem śmierci w komiksach Marvela jest Phil Coulson, czyli postać, która została oryginalnie stworzona na potrzeby MCU.