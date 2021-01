Wonder Woman 1984 - Cheetah na oficjalnych grafikach koncepcyjnych Macieja Kuciary

fot. materiały prasowe

Wonder Woman 1984 w reżyserii Patty Jenkins to najnowsza odsłona przygód postaci granej przez Gal Gadot. Główna bohaterka w produkcji musi stawić czoła takim przeciwnikom jak Cheetah czy Max Lord. Film czeka na kinową premierę w Polsce, tymczasem do sieci trafiły ostatnio grafiki koncepcyjne autorstwa Macieja Kuciary. Ilustracje przedstawiają Cheetah, postać portretowaną przez Kristen Wiig. Na trzech grafikach opublikowanych na Instagramie przez artystę zobaczyć możemy bohaterkę w finalnej zwierzęcej formie.

Poniżej możecie obejrzeć grafiki, którymi podzielił się Maciej Kuciara.



Miałem przyjemność pracować z Patty Jenkins nad wyglądem Cheetah w filmie Wonder Woman 1984. Był to krótki projekt, lecz współpraca z reżyserką była świetna - napisał na Instagramie artysta.

Wonder Woman 1984 - na ten moment polska premiera kinowa filmu jest zaplanowana na 12 lutego 2021 roku. Nie wiadomo jednak, kiedy zostaną otwarte kina.