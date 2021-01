Wonder Woman i odcięte głowy na niewykorzystanym zdjęciu. Pierwotnie film miał być znacznie mroczniejszy

fot. materiały prasowe

Pierwszy film o Wonder Woman okazał się prawdziwym hitem. W jednym ze świeższych wywiadów Patty Jenkins, reżyserka, wspomniała, że jej doświadczenia ze studiem Warner Bros. przyniosły jej szereg frustracji. Lekceważące traktowanie to tylko wierzchołek góry nieprzyjemnych sytuacji. Jenkins wspomniała też, że studio chciało, by ton filmu był znacznie bardziej szorstki i mroczny.

Chcieli, bym chodziła po planie jako kobieta, ale to była ich historia i ich wizja. A moje pomysły? Nie chcieli nawet czytać mojego scenariusza. Spotykałam się z nieufnością wobec innego sposobu działania i innego punktu widzenia. Kiedy po raz pierwszy pracowałam przy Wonder Woman, to było coś w stylu: "uhh, taaa, okej, ale zróbmy to inaczej". A ja na to: "ale kobiety nie chcą tego widzieć. Bycie bardzo surową, twardą i odcinanie ludziom głów nie pasuje - sama jestem fanką Wonder Woman i to nie jest coś, czego szukamy w tej postaci.

W pierwotnych planach Diana faktycznie miała być dużo mroczniejszą postacią. Przypomnijmy, że zanim zobaczyliśmy ją w akcji w filmie Batman v Superman: Świt sprawiedliwości, Bruce Wayne odnalazł zdjęcie Wonder Woman z czasów I wojny światowej (kulisy jego powstania zobaczyliśmy później w filmie Jenkins). Wcześniej jednak rozważano jej udział w wojnie krymskiej (1853-1856). Do tego przygotowano zupełnie inną fotografię, którą teraz - w czasie Comic Book Debate - pokazał Zack Snyder (dodał też, że twórcy zastanawiali się również nad wojną secesyjną).

Poniżej zdjęcie, na której - siłą rzeczy - nie widzimy Steve'a Trevora, widzimy za to brutalną Dianę - i głowy przeciwników w jej ręce: