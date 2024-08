Wiedźmin: Syreny z głębin – ujawniono czas trwania. Animowane przygody Geralta nie będą długie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Netflix

Jeszcze w tym roku doczekamy się premiery filmu animowanego Wiedźmin: Syreny z głębin, czyli kolejnej produkcji ze świata Geralta. Netflix nadal nie potwierdził oficjalnej daty premiery, ale najwyraźniej debiut filmu jest bliżej, niż myślimy. Serwis Redanian Intelligence dotarł do informacji dotyczącej czasu trwania produkcji. Chociaż będzie to dłuższy film od Wiedźmina: Zmory wilka z 2021 roku, to raczej nikogo nie wymęczy swoim metrażem.

Wiedźmin: Syreny z głębin - czas trwania

Podano, że Wiedźmin: Syreny z głębin będzie trwać dokładnie 1 godzinę i 29 minut. To o 8 minut dłużej od Wiedźmina: Zmory wilka, którego metraż wyniósł 1 godzinę i 21 minut. Można więc przyznać, że najnowszy film z przygodami Geralta z Rivii nie zaskoczy swoją długością i mieści się pod tym względzie w standardzie, jeżeli chodzi o animowane pozycje.

Wiedźmin: Syreny z głębin - fabuła, obsada

Geralt z Rivii został zatrudniony do zbadania serii ataków na nadmorską wioskę. Tam też zostaje wciągnięty w trwający wieki konflikt pomiędzy ludźmi a syrenami. Geralt musi liczyć na nowych i starych przyjaciół, aby rozwiązać tajemnicę, zanim dojdzie do otwartej wojny.

Mike Ostrowski (Jerycho) oraz Rae Benjamin (Wiedźmin) są autorami scenariusza. Za reżyserię odpowiada Kang Hei Chul. W obsadzie głosowej znaleźli się Doug Cockle (Geralt), Joey Batey (Jaskier), Anya Chalotra (Yennefer), Christina Wren (Essi Daven).

Wiedźmin: Syreny z głębin - premiera w 2024 roku.