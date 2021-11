Wonder Woman 3 - na którym etapie prac znajduje się film?

fot. Materiały Prasowe

Nie musieliśmy długo czekać na informacje dotyczące trzeciej części Wonder Woman. Według doniesień, Warner Bros. przyśpieszyło prace nad realizacją projektu. Reżyserką kultowej serii pozostaje niezmiennie Patty Jenkins.

W jednym z wywiadów z Variety, Gal Gadot wspomniała, że trwają prace nad scenariuszem i wszystko idzie w odpowiednim kierunku. Dodała, że nie może zdradzić większych szczegółów.

Aktorka zapytana o to, kiedy Wonder Woman 3 pojawi się na ekranach, odpowiedziała w sposób następujący:

Nie mogę jeszcze nic powiedzieć, ale solidnie pracujemy nad scenariuszem.

Jak zwykle w przypadku dużych projektów superbohaterskich, szczegóły są trzymane w ścisłej tajemnicy. W zeszłym miesiącu podczas DC FanDome, Jenkins podkreślił, że rozwój sequela jest ekscytujący.

Jesteśmy super podekscytowani Wonder Woman 3. Gal jest najbardziej zajętą osobą na świecie (teraz z trójką małych dzieci) i jest załamana, że nie może tu być. Wszyscy jesteśmy bardzo podekscytowani nowościami, które nadejdą wraz z Wonder Woman 3.

W tej chwili nie ma żadnych informacji na temat innych potencjalnych aktorów z serii Wonder Woman, którzy powrócą do trzeciej części. Kristen Wiig i Pedro Pascal wydają się być możliwymi kandydatami, zważywszy na to, jak potoczyły się ich losy. Jednak to są tylko przypuszczenia.