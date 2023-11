Wonder Woman jednak nie będzie grą-usługą? Warner Bros. komentuje niedawne plotki

fot. WBIE

W połowie listopada internauci dostrzegli ofertę pracy w studiu Monolith Productions, która sugerowała, że nadchodząca produkcja z Wonder Woman w roli głównej ma mieć elementy gry-usługi. Teraz do tych informacji odnieśli się przedstawiciele wydawcy, czyli firmy Warner Bros. W komunikacie przesłanym do redakcji IGN jasno dali do zrozumienia, że w tym przypadku nie otrzymamy gry-usługi, a klasyczną przygodę dla jednego gracza.

Wonder Woman to przygodowa gra akcji dla jednego gracza w dynamicznym, otwartym świecie. To trzecioosobowe doświadczenie pozwoli graczom wcielić się w Dianę z Themysciry i wprowadzi nową historią do uniwersum DC, a przy tym będzie zawierać system Nemezis. Wonder Woman nie jest tworzona jako usługa.

Wonder Woman nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Grę zapowiedziano podczas gali The Game Awards w 2021 roku, ale od tego czasu nie otrzymaliśmy zbyt wielu nowych informacji. Potwierdzono jedynie, że pojawi się w niej system Nemezis znany z Cienia Mordoru oraz Cienia Wojny.