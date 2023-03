DCU - Wonder Woman dostanie swój serial animowany? James Gunn odpowiada

Fot. DC

James Gunn ma ekscytującą wiadomość dla fanów Wonder Woman. Szef DCU zgodził się z fanem na Twitterze, że potencjał superbohaterki nie został jeszcze dostatecznie wykorzystany w animacjach. Następnie dodał, że w przyszłości ma to ulec zmianie. Jego pełną wypowiedź możecie zobaczyć poniżej.

Przypominamy, że James Gunn i Peter Safran razem pracują nad restartem kinowego uniwersum DC, a pierwszy rozdział tej nowej ery nazywa się Gods and Monsters.

Najpierw fan zwrócił uwagę, że potencjał Diany nie został dotąd dostatecznie wykorzystany, po czym dodał hasztag #WonderWomanAnimatedSeries. James Gunn odpowiedział mu, że zgadza się i pracują nad tym.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1634643784557551616

Następnie inny fan dodał, że nie sądzi, że szefowi DC chodziło o solowy serial Wonder Women, a raczej o poszerzanie mitologii uniwersum. James Gunn odpowiedział na to:

Nie, pracujemy nad wprowadzeniem Wonder Woman do większej liczby animacji. Zgadzam się, że nie było jej dostatecznie dużo w tym obszarze i była to jedna z pierwszych rzeczy, którą poruszyłem w rozmowie z ekipą od animacji.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1634735200159809536

Wobec tego wypowiedź Jamesa Gunna nie jest oficjalnym potwierdzeniem solowego serialu animowanego Wonder Woman. Należy jednak pamiętać, że nie znamy jeszcze pełnego składu Gods and Monsters. Skoro superbohaterka ma pojawić się w nadchodzących animacjach, to możemy spodziewać się jakiegoś większego projektu z animowaną Wonder Woman.

