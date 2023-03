Henry Cavill w DCU. James Gunn dementuje kolejną absurdalną plotkę

fot. Warner Bros.

W sieci pojawiła się plotka o tym, że Henry Cavill zagra potwora Frankensteina w projektach z uniwersum DCU. Ta postać ma zadebiutować w serialu Creature Commandos. Z góry było wiadomo, że to bzdura z uwagi na źródło znane z szerzenia fałszywych informacji. James Gunn i tak poświęcił chwilę na to, by na Twitterze otwarcie zdementować to doniesienie. Nigdy nie rozmawiał z Cavillem na temat tej postaci.

Co ciekawe, James Gunn ujawnił, że już mają aktora wybranego do roli Frankensteina. Pamiętajmy o jednym: według planu Jamesa Gunna oraz Petera Safrana, aktorzy będą wybierani tak, by mogli grać w dubbingu w animacji, ale też w wersji aktorskiej, gdy te postacie będą pojawiać się w innych projektach uniwersum.

Creature Commandos - co wiemy?

Przypomnijmy, że Creature Commandos to 7-odcinkowy serial animowany dla dorosłych opowiadający o tytułowej komiksowej grupie.

Data premiery nie została ujawniona. Przewiduje się, że zobaczymy ten tytuł nie wcześniej niż w 2025 roku w HBO Max.