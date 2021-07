Wonder Woman - Złote Lasso ma nową genezę. Słynny wątek z greckiej mitologii w tle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Wszyscy fani Wonder Woman doskonale kojarzą jej najsłynniejszą broń, Złote Lasso. Przez długie lata DC przedstawiło już kilka genez tego przedmiotu; według pierwszej z nich na polecenie Hippolity stworzyła go mieszkanka Temiskiry, Metala, która do jego wykonania wykorzystała łańcuchy i obdarzony magicznymi właściwościami pas królowej. Później artefakt łączono również z pasami Afrodyty czy Gai, jednak teraz pochodzenie artefaktu wytłumaczono jeszcze inaczej.

W zeszycie Wonder Woman: Black and Gold #1 protagonistka przesłuchuje przestępcę, posługując się właśnie lassem. Arogancki złoczyńca nie do końca rozumie sposób działania przedmiotu, dlatego Diana ostatecznie decyduje się opowiedzieć mu o jego pochodzeniu. Jak się okazuje, wykonano go z celu wyprawy Jazona i innych Argonautów, Złotego Runa. Najpierw Amazonka zdobyła je w trakcie pojedynku z gigantycznym bykiem, by później zanieść do Hadesu - to tam Mojry wykorzystały runo do stworzenia lassa.

Co ciekawe, artefakt działa nieco inaczej, niż zakładaliśmy. Nie chodzi tu tylko o to, że złapana na lasso osoba nie jest w stanie kłamać; przedmiot pokazuje bowiem danej postaci "pełną prawdę o jej życiu", w tym jego najboleśniejsze elementy - przytłoczony nimi człowiek nie może od nich uciec w myślach i to dlatego decyduje się na bycie szczerym.

Wonder Woman: Black and Gold #1 - plansze