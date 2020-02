Wonderful 101 - nadchodzi port na inne konsole? Jest jednak pewien haczyk

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wonderful 101 to nietypowa gra akcji, która zadebiutowała w 2013 roku na konsoli Nintendo Wii U. Jednocześnie przez wielu graczy uznawana jest za jedną z najbardziej niedocenianych produkcji ostatnich lat. Niewykluczone, że już wkrótce więcej osób będzie mogło zapoznać się z tym tytułem. W sieci pojawiły się bowiem plotki, które sugerują, że studio Platinum Games planuje przenieść go na inne konsole, w czym pomóc ma... Kickstarter.

Anonimowy informator sugeruje, że Platinum Games zamierza w najbliższym czasie rozpocząć zbiórkę na Kickstarterze, której celem będzie sfinansowanie portu Wonderful 101 na Nintendo Switch, a także PlayStation 4 i Xbox One. Wiarygodności tej plotce dodaje fakt, że na tej crowdfundingowej platformie rzeczywiście niedawno pojawił się profil japońskiego studia.

Jest jednak też pewien fakt, który przemawia przeciwko tej teorii. Wonderful 101 to marka, która należy do Nintendo. Trudno wyobrazić sobie, że japońska korporacja zgodziłaby się na przeniesienie jej na konkurencyjne urządzenia. Nie można jednak wykluczyć, że Platinum Games zdecydowało się odkupić prawa do tego tytułu, wykorzystując w tym celu pieniądze uzyskane od chińskiego Tencentu.