Wonka – pierwsze prognozy box office. Warner Bros ma powody do obaw?

fot. materiały prasowe

Reklama

Wonka to nowy film Paula Kinga, będący prequelem do Charliego i fabryki czekolady autorstwa Roalda Dahla. Chociaż do premiery pozostało jeszcze sześć tygodni, firma The Quorum, zajmująca się analityką finansową filmów, podała pierwsze prognozy box office dla nadchodzącej produkcji Warner Bros. Według ich przewidywań Wonka otworzy się na amerykańskim rynku z wynikiem 20-23 mln dolarów. Budżet filmu wyniósł 125 mln dolarów bez kosztów promocji.

Wonka - czy jest szansa na finansowy hit?

Warto jednak mieć na uwadze, że kampania marketingowa wokół Wonki jest dopiero na wczesnym etapie. Warner Bros. jak na razie wypuścił dwa zwiastuny filmu, które na głównym kanale YouTube wyświetlono kolejno 31 mln i 9 mln razy. Dodatkowo gwiazda widowiska, Timothée Chalamet, w przyszłym tygodniu poprowadzi Saturday Night Live, a także pojawi się na okładce magazynu GQ. Chociaż aktor nie może bezpośrednio promować filmu ze względu na strajk aktorów, to jego pojawienie się w mediach z pewnością pomoże rozpoznawalności Wonki.

Amerykanie nie są chętni wybierać się do kina przed świętami, więc kiepski start filmu nie musi od razu przekreślać jego szans na kasowy przebój. Najlepszym tego przykładem jest Król rozrywki, który zadebiutował z wynikiem 19 mln dolarów, aby w kolejnych tygodniach zarobić łącznie 174,3 mln dolarów w Ameryce. W ubiegłym roku w podobnym okresie w kinach pojawił się Kot w butach: Ostatnie życzenie, zarabiając w premierowy weekend 12,4 mln dolarów, aby osiągnąć niemal 15-krotny wzrost ogólnych wyników, które wyniosły 185,5 mln dolarów.

W obsadzie poza Chalametem są także Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Matt Lucas, Matthew Baynton, Jim Carter, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Calah Lane, Colin O'Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar, Ellie White i Keegan Michael Key.

Wonka zadebiutuje na ekranach polskich kin już 14 grudnia.