Wonka - Hugh Grant szczerze o wcieleniu się w Umpę-Lumpę: "Bardzo zawstydzające"

fot. Warner Bros.

Reklama

Umpa-Lumpy zostały przedstawione w Willym Wonce i fabryce czekolady jako małe pomarańczowe istoty z zielonymi włosami. Wonka zaprezentuje tych bohaterów w podobny sposób. Hugh Grant zagrał jedną z tych postaci, o czym opowiedział w wywiadzie dla brytyjskiego portalu Metro. Aktor nie powstrzymał się od brutalnej szczerości.

Wonka - Hugh Grant o roli jako Umpa-Lumpa

Aktor przyznał, że całe doświadczenie wspomina jako "zawstydzające". Powodem tego było korzystanie z wielu kamer oraz innych narzędzi, aby można było animować jego ruchy w celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Stwierdził nawet, że efekt końcowy "niezupełnie" wynagrodził to niezręczne przeżycie.

- Było to jak noszenie korony cierniowej. Wszczynałem awantury za kulisami. Nie mógłbym bardziej nienawidzić tego wszystko... Szczerze mówiąc, to, co robiłem ze swoim ciałem, było okropne. Ostatecznie wszystko zostało zastąpione przez animatora. Sekwencja tańca powinna być zabawna, ale to wyłącznie jego zasługa. To bardzo zagmatwane - przez CGI ciężko zrozumieć, co się dzieje...

Grant podsumował, ujawniając swoje szczere przemyślenia na temat dzisiejszego aktorstwa. Niespecjalnie przepada za tym zajęciem, ale "ma dużo dzieci i potrzebuje pieniędzy".

Wonka - zdjęcia

Wonka

Wonka - premiera już 14 grudnia w kinach.