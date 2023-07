Wonka - reżyser zachwycony wyglądem Hugh Granta. Dlaczego obsadził go jako Umpa-Lumpę?

fot. Warner Bros.

Kilka dni temu do sieci trafił zwiastun filmu Wonka, którego akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z książki Roalda Dahla pod tytułem Charlie i fabryka czekolady oraz z filmowych adaptacji tej powieści. W nadchodzącej produkcji, która będzie mieć premierę w połowie grudniu, czyli tuż przed świętami Bożego Narodzenia, tytułowego bohatera gra Timothée Chalamet. Ponadto w roli pomarańczowo-zielonego Umpa-Lumpa występuje Hugh Grant, którego widzowie zobaczyli pod koniec trailera.

Pomysł na obsadzenie tego aktora jako Umpa-Lumpa wyszedł od reżysera filmu - Paula Kinga. Filmowiec już wcześniej pracował z Grantem przy produkcji Paddington 2. W rozmowie z magazynem Empire stwierdził, że Anglik idealnie pasuje do tej roli w Wonce.

Wracając do książki i czytając wszystkie te wiersze oraz słysząc ten bardzo cyniczny, sarkastyczny, okrutny, zabawny, ale figlarny głos [Umpa-Lumpy], pomyślałem: "Och… To trochę jak Hugh!'". To był moment prawdziwego olśnienia: "Hugh Grant to Umpa-Lumpa! Tak, poproszę! Wesołych Świąt z kokardką na wierzchu".

Twórca przyznał, że wciąż pracują nad efektami wizualnymi Umpa-Lumpy, który według niego wygląda wspaniale. Przyznał, że ponieważ jest to CGI to wygląda okropnie, ale zawsze ostateczny efekt jest idealny. Dodał, że to cud.

fot. Wolper Pictures - Willy Wonka i fabryka czekolady (1971 )

Ponadto Kingowi zależało, aby zachować kultowy wygląd Umpa-Lumpy, który przedstawił reżyser Mel Stuart w filmie Willy Wonka i fabryka czekolady z 1971 roku. Powiedział, że to jego ukochana produkcja, podobnie jak wielu innych ludzi, więc nie chciał wymyślać koła na nowo. Chciał, aby pasował do ikonografii, ponieważ uwielbia piosenkę oraz wygląd Umpa-Lumpy.

Tytułową rolę gra Timothée Chalamet. W obsadzie są także Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Tom Davis, Simon Farnaby, Kobna Holdbrook-Smith, Matt Lucas, Matthew Baynton, Jim Carter, Rich Fulcher, Paterson Joseph, Calah Lane, Colin O'Brien, Natasha Rothwell, Rakhee Thakrar, Ellie White i Keegan Michael Key.