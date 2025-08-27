Reklama
Woody Allen po festiwalu w Moskwie krytykuje Putina i odpowiada na oskarżenia o "hańbę"

Występ Woody'ego Allena na festiwalu filmowym w Moskwie wywołał lawinę komentarzy na całym świecie - rząd Ukrainy określił go nawet mianem "hańby". Teraz słynny reżyser broni się przed oskarżeniami; w specjalnym oświadczeniu krytykuje Władimira Putina, ale i odwołuje się do sztuki.
Piotr Piskozub
Woody Allen YouTube
Kilka dni temu Woody Allen wziął udział w jednym z paneli odbywających się w ramach wciąż trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Moskwie. Czterokrotny laureat Oscara połączył się z uczestnikami wydarzenia za pośrednictwem wideokonferencji, opowiadając m.in. o swoich inspiracjach i "uczciwości" w zawodzie reżysera. Jego występ spotkał się z powszechną krytyką; Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy określiło go jako "hańbę", a samego twórcę oskarżyło o "przymykanie oczu na okrucieństwa Rosji" popełniane w trakcie wojny za naszą wschodnią granicą. 

Warto dodać, że w czasie panelu, który moderował rosyjski reżyser i zarazem sojusznik Władimira Putina, Fiodor Bondarczuk, Woody Allen rozpływał się nad kinem i sztuką największego państwa na świecie, sugerując możliwość nakręcenia filmu w tym kraju. 

Głosy oburzenia na występ Allena przybrały na sile do tego stopnia, że sam reżyser postanowił na nie odpowiedzieć w ramach przesłanego m.in. do CNN i Associated Press oświadczenia:

Jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie, jestem głęboko przekonany, że Władimir Putin jest całkowicie w błędzie. Wojna, którą wywołał, jest przerażająca. Ale niezależnie od tego, co zrobili politycy, nie sądzę, żeby uciszanie rozmów o sztuce było dobrym sposobem na pomoc. 

Przypomnijmy, że w chwili obecnej Allen uchodzi w Hollywood za persona non grata - wszystko przez pojawiające się w minionych latach pod jego adresem kolejne oskarżenia o napaść na tle seksualnym. To właśnie dlatego swoje ostatnie filmy kręci on na terenie Europy, m.in. we Francji czy Hiszpanii. Najnowszy z jego projektów, który miał być realizowany w Barcelonie, ostatecznie został skasowany z powodu braku finansowania. 

W obecnej edycji festiwalu filmowego w Moskwie biorą też udział serbski reżyser Emir Kusturica i słynny aktor kina kopanego, Mark Dacascos. 

Najlepsi współcześni reżyserzy [RANKING] 

arrow-left 35. Sam Mendes (American Beauty, 1917, Skyfall) fot. YouTube arrow-right
35. Sam Mendes (American Beauty, 1917, Skyfall)
34. Edgar Wright (Baby Driver, Scott Pilgrim kontra świat, Wysyp żywych trupów)
33. Spike Jonze (Być jak John Malkovich, Adaptacja, Ona)
32. Werner Herzog (Aguirre, gniew boży; Nosferatu wampir; Człowiek niedźwiedź, Spotkania na krańcach świata)
31. Michael Mann (Gorączka, Informator, Ostatni Mohikanin)
30. Mel Brooks (Płonące siodła, Nieme kino, Kosmiczne jaja, Producenci)
29. Peter Weir (Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Truman Show, Pan i Władca: Na krańcu świata, Piknik pod Wiszącą Skałą)
28. Darren Aronofsky (Requiem dla snu, Czarny łabędź, Pi, Wieloryb)
27. Brian De Palma (Nietykalni, Człowiek z blizną, Mission: Impossible, Życie Carlita)
26. Frank Darabont (Skazani na Shawshank, Zielona mila, Mgła)
25. Terry Gilliam (12 małp, Brazil, Monty Python i Święty Graal, Sens życia wg Monty Pythona)
24. Alejandro González Iñárritu (Birdman, Zjawa, Amores Perros, 21 gramów)
23. John Carpenter (Halloween, Ucieczka z Nowego Jorku, Oni żyją, Wielka draka w chińskiej dzielnicy)
22. Tim Burton (Edward Nożycoręki, Sok z żuka, Batman)
21. Bong Joon-ho (Parasite, Okja, Snowpiercer: Arka przyszłości)
20. Peter Jackson (Władca Pierścieni, Martwica mózgu, Przerażacze, King Kong)
19. James Cameron (Titanic, Avatar, Terminator, Obcy - decydujące starcie)
18. Alfonso Cuarón (Ludzkie dzieci, Roma, Grawitacja, I twoją matkę też)
17. Robert Zemeckis (Forrest Gump, Powrót do przyszłości, Kontakt, Cast Away - poza światem)
16. Guillermo del Toro (Kształt wody, Labirynt fauna, Hellboy)
15. Clint Eastwood (Bez przebaczenia, Gran Torino, Za wszelką cenę, Rzeka tajemnic)
14. Denis Villeneuve (Diuna, Nowy początek, Pogorzelisko, Sicario, Blade Runner 2049)
13. Wes Anderson (Fantastyczny Pan Lis, Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel)
12. Hayao Miyazaki (Spirited Away: W krainie Bogów, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro)
11. David Lynch (Dzikość serca, Blue Velvet, Prosta historia)
10. Paul Thomas Anderson (Aż poleje się krew, Magnolia, Nić widmo)
9. Ridley Scott (Łowca androidów, Obcy - 8. pasażer "Nostromo", Gladiator)
8. Joel Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
7. Ethan Cohen (Big Lebowski, Fargo, To nie jest kraj dla starych ludzi)
6. David Fincher (Podziemny krąg, Siedem, The Social Network)
5. Quentin Tarantino (Pulp Fiction, Kill Bill, Wściekłe psy)
4. Christopher Nolan (Mroczny Rycerz, Oppenheimer, Dunkierka)
3. Steven Spielberg (Lista Schindlera, Szczęki, E.T., Park Jurajski)
2. Francis Ford Coppola (Ojciec chrzestny, Czas Apokalipsy, Rozmowa)
1. Martin Scorsese (Taksówkarz, Wściekły byk, Infiltracja)

Źródło: CNN/Associated Press

Piotr Piskozub
