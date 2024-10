World of Warcraft ma już 20 lat! Zwiastun przedstawia urodzinowe atrakcje dla graczy

fot. Blizzard

Reklama

W tym roku World of Warcraft obchodzi 20. urodziny. Z tej okazji firma Blizzard Entertainment przygotowała szereg atrakcji dla graczy tego MMORPG. 22 października wystartowało nowe, okolicznościowe wydarzenie, które wprowadza między innymi Timewalking z klasycznymi lochami (wśród nich znalazło się między innymi Deadmines i Stratholme) oraz Blackrock Depths przekształcone w rajd. Nie zabrakło również szeregu przedmiotów kosmetycznych do zdobycia. Obejmują one m.in. odświeżone wersje klasycznych pancerzy, wierzchowce oraz miecz i tarcze inspirowane nagrodami dla wieloletnich pracowników Blizzarda.

W sieci pojawił się też zwiastun, który w skrótowej formie przedstawia cały event.

World of Warcraft - odświeżone pancerze tier 2

World of Warcraft’s 20th Anniversary - zestawy pancerza

Gracze mają dużo czasu na zapoznanie się z wszystkimi urodzinowymi nowinkami. Wydarzenie potrwa od 22 października aż do 6 stycznia 2025 roku.