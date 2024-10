Path of Exile 2 - na wczesny dostęp poczekamy dłużej. Kiedy ruszy early access?

fot. Grinding Gear Games

Już 15 listopada miał wystartować wczesny dostęp do Path of Exile 2. Niestety gracze będą musieli wykazać się większą cierpliwością, bo debiut gry zdecydowano się przesunąć o niecały miesiąc. Zgodnie z nowymi planami early access ma wystartować 6 grudnia na PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5 i Xbox Series X|S.

Dokładne powody opóźnienia podał reżyser gry, Jonathan Rogeres. Przyznał on, że nie chodzi o jakość samej gry, a kwestie związane z infrastrukturą sieciową, a zwłaszcza zapewnieniem, by mikrotransakcje rzeczywiście działały bezproblemowo pomiędzy pierwszą i drugą częścią gry.

Jedną z głównych obietnic było to, że wszystkie wasze mikrotransakcje będą działać w PoE 1 i 2. By tak się stało, musieliśmy zintegrować systemy nie tylko ze PoE1 i 2, ale też serwerów konsolowych. To oznacza zmienianie wielu rzeczy. Nie tylko musimy stworzyć wiele nowych systemów, ale też upewnić się, że stare dane są z nimi kompatybilne.

