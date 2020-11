World of Warcraft – Blizzard położy kres multi-boxerom. Koniec z graniem kilkoma postaciami jednocześnie

Blizzard Entertainment

W World of Warcraft, a także wielu innych grach MMORPG, można spotkać się z tak zwanym multi-boxingiem, czyli graniem przy pomocy kilku postaci jednocześnie. Nie jest to proste do wykonania, bo wymaga nie tylko kilku kont (co przy MMO z abonamentem wiążę się ze sporymi kosztami), ale też dodatkowego oprogramowania i sporej wprawy. Może to jednak przynosić spore korzyści. Dość powiedzieć, że zaawansowani gracze są w ten sposób nie tylko szybciej zdobywać poziomy, ale też dominować w rozgrywkach PvP i błyskawicznie zdobywać złoto oraz rzadkie, cenne przedmioty.

Jak na razie Blizzard nie miał nic przeciwko multi-boxerom i kary spotykały tylko te osoby, które łączyły to z korzystaniem z botów lub innego, niedozwolonego oprogramowania. Teraz jednak uległo to zmianie i w regulaminie World of Warcraft pojawił się dopisek, który zakazuje takich praktyk. Gracze, którzy będą kontrolować wiele postaci, korzystając przy tym ze stosownych programów, otrzymają ostrzeżenia, później zaś ich konta będą mogły zostać zawieszone - tymczasowo lub na stałe, w zależności od powagi przewinienia i dotychczasowej historii konta.