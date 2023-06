World of Warcraft: Dragonflight - aktualizacja 10.1.5 z datą premiery. Kiedy nowa zawartość trafi do gry?

fot. Blizzard Entertainment

Blizzard ujawnił datę premiery aktualizacji 10.1.5 do World of Warcraft: Dragonflight. Będzie ona zatytułowana Rozłamy Czasu i zadebiutuje już 11 lipca. Gracze mogą liczyć między innymi na nowe wyzwania i nagrody, a także pewne zmiany związane z obecnymi w grze klasami.

Bez wątpienia jednym z najciekawszych nowych elementów są megapodziemia o nazwie Świt Nieskończoności. Są one dostępne wyłącznie na mitycznym poziomie trudności, a śmiałkowie zmierzą się tam z ośmioma wymagającymi bossami, w tym pierwszy raz staną oko w oko z Iridrikonem. Oprócz tego draktyrscy przywoływacze otrzymają nową specjalizację, która skupiać się będzie na wzmacnianiu i chronieniu swoich sojuszników. Ma być to pierwsza w pełni "wspierająca" specjalizacja w całej historii World of Warcraft.

Listę nadciągających nowości domykają nowe zadania codzienne: Szczeliny Czasu i Pisklakowe Przedszkole, a także umożliwienie wszystkim rasom (poza draktyrami) na zostanie czarnoksiężnikami. Oczywiście nie zabraknie także pomniejszych poprawek i zmian w balansu klas.