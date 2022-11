World of Warcraft - zobaczcie drugi odcinek animowanej serii Dragonflight: Dziedzictwa

fot. Blizzard Entertainment

Firma Blizzard Entertainment przyzwyczaiła graczy do naprawdę efektownych i dopracowanych animacji, które promują ich dzieła. Nie inaczej jest w przypadku World of Warcraft: Dragonflight, czyli nadchodzącego rozszerzenia do popularnego MMORPG. Do sieci trafił kolejny, drugi odcinek animowanej serii Dragonflight: Dziedzictwa, która przestawia historię Nozdormu, dawnego Aspektu Czasu, który stara się odkryć wskazówki dotyczące przyszłości smoczych rodów.

Poniżej możecie obejrzeć również pierwszy epizod serii, jeśli wcześniej nie mieliście okazji się z nim zapoznać.

World of Warcraft: Dragonflight - premiera zaplanowana została na 28 listopada 2022 roku. Dodatek wprowadzi między innymi zupełnie nowe lokacje i wyzwania czekające na graczy, a także unikalne połączenie rasy i klasy: draktyrskiego przywoływacza. Nie zabraknie również innych zmian w postaci m.in. przebudowanego systemu talentów, aktualizacji interfejsu i nowych kombinacji klas.