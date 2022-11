Wielki sukces Call of Duty: Modern Warfare II. Wynik lepszy niż Top Gun: Maverick i Doktor Strange

fot. Activision

Activision ma ogromny powód do zadowolenia. Call of Duty: Modern Warfare II zaliczyło bardzo dobry start i pobiło kilka rekordów. W trakcie weekendu premierowego (przez trzy dni od 28 października 2022 roku) gra zarobiła ponad 800 milionów dolarów. Wynik ten sprawia, że jest to najlepiej zarabiającą produkcja rozrywkową tego roku i przewyższyła pod tym względem kinowe hity, takie jak Top Gun: Maverick czy Doktor Strange w multiwersum obłędu.

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści dla deweloperów i wydawcy. COD: MWII zalicza także najlepsze otwarcie w całej, długoletniej historii serii, pobijając wcześniejszy, pięciodniowy rekord odsłony z 2011 roku.

Dziękuję naszemu utalentowanemu zespołowi, który stworzył coś magicznego dzięki niezwykłemu kunsztowi i technologii, jak również globalnej społeczności graczy, którzy znajdują radość i spójność dzięki Call of Duty. Ten kamień milowy należy przypisać im – powiedział Bobby Kotick, dyrektor generalny Activision Blizzard.

Do ostatniego z rekordów w bezpośredni sposób przyczynili się sami odbiory. Pobito bowiem także dotychczasowe, rekordowe wyniki liczby unikalnych graczy oraz godzin spędzonych w grze przez pierwsze trzy dni od debiutu.

Dziękuję graczom za wpisanie Modern Warfare II do księgi rekordów, a także ustanowienie najbardziej dochodowego otwarcia w rozrywce w całym roku. To dla nas zaszczyt i przywilej, że możemy zapewnić historyczny weekend premierowy najlepszym fanom na świecie – powiedziała Johanna Faries, dyrektor generalna Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare II dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat gry możecie dowiedzieć się z naszej recenzji oraz relacji z pokazu w Amsterdamie.

Call of Duty: Modern Warfare II