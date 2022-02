World of Warcraft - Horda i Przymierze w jednej drużynie. Blizzard zapowiada duże zmiany

fot. Blizzard

Od samego początku seria Warcraft opierała się na konflikcie dwóch walczących ze sobą frakcji, początkowo ludzi i orków, później zaś Przymierza i Hordy. Nie inaczej jest w przypadku World of Warcraft, ale już wkrótce ulegnie to zmianie. Na oficjalnej stronie gry poinformowano, że gracze otrzymają możliwość organizowania grup i wykonywania pewnych aktywności także z osobami będącymi w przeciwnej frakcji.

Oczywiście nie zabraknie ograniczeń. Do grupy zaprosimy znajomych z drugiej frakcji wtedy, gdy posiadamy ich BattleTag lub należymy do tej samej międzyfrakcyjnej społeczności. Osoby organizujące grupy w przeznaczonym do tego celu narzędziu będą miały możliwość, by zgodzić się na dołączanie do nich osób z przeciwnego ugrupowania, ale będzie można to również wyłączyć. Zmianie nie ulegną natomiast aktywności z losowym matchmakingiem oraz gildie - te w dalszym ciągu będą mogły składać się wyłącznie z członków wyłącznie Przymierza lub Hordy.

Będąc w międzyfrakcyjnej grupie gracze będą mogli bez problemu komunikować się między sobą, a także wchodzić ze sobą w interakcję, np. wymieniając się przedmiotami. Nic nie zmieni się zaś podczas spotkań w otwartym świecie, gdzie w dalszym ciągu Przymierze i Horda będą do siebie nieprzyjaźnie nastawieni.

Jak na razie nie wiadomo kiedy wymienione wyżej zmiany wejdą w życie. Wiemy za to, że będzie można sprawdzić je na serwerach testowych, gdy zostanie wprowadzona na nie aktualizacja 9.2.5.

