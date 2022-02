Uncharted - Tom Holland to świetny wybór? Tak twierdzi jeden z twórców gier

fot. Sony Pictures Entertainment

Filmowe Uncharted nie będzie bezpośrednią adaptacją wydarzeń znanych z gier studia Naughty Dog. Zamiast tego zdecydowano się na fabularny prequel, który przedstawi młodość głównego bohatera, zanim ten jeszcze stał się doświadczonym poszukiwaczem skarbów. W rolę Nathana Drake'a wcieli się Tom Holland i zdaniem Kurta Margenau, jednego z twórców Uncharted 4: Kres Złodzieja i reżysera Uncharted: Zaginione Dziedzictwo jest to naprawdę dobry wybór.

Margenau udzielił wywiadu, w którym przyznał, że nie miał okazji zobaczyć filmu przed premierą i opiera się wyłącznie na materiałach promocyjnych. Na tej podstawie stwierdził, że Holland dobrze sprawdzi się jako młody Drake. Dodał też, że jest bardzo podekscytowany myślą o zobaczeniu na ekranie kin pewnych scen, które inspirowane są grami.

Jestem podekscytowany tym, że zobaczę jak Tom Holland portretuje tego bohatera. Nie wiem nic poza tym, co pokazano w zwiastunach. Po prostu jestem podekscytowany zbliżającą się premierą. Dostaniemy Uncharted na dużym ekranie, nie będzie kolejnych zmian reżyserów i produkcji trwającej jeszcze dłużej. Myślę też, że Tom Holland to świetny wybór. No i czerpią inspirację z gier, więc zobaczenie tego na wielkim ekranie będzie naprawdę satysfakcjonujące.

Zobaczcie też nowy plakat, który promuje seanse filmu w kinach IMAX. Znajdziecie go na początku poniższej galerii.

Uncharted - plakat filmu