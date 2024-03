Destiny 2: Ostateczny kształt - edycja kolekcjonerska. Zobaczcie zawartość specjalnego wydania gry

fot. naEKRANIE.pl

Choć do premiery Ostatecznego kształtu, nadchodzącego dodatku do Destiny 2, zostało jeszcze trochę czasu, to edycja kolekcjonerska z fizycznymi dodatkami trafi do graczy już w marcu. Jeden egzemplarz zawitał też do naszej Redakcji, dzięki czemu możemy podzielić się z Wami jego zawartością.

Wewnątrz pudełka ukryto kilka przedmiotów, a także sporo smaczków dla fanów tego uniwersum. Kolekcjonerka zawiera między innymi "książkę z autografami", naszywkę i kod do pobrania wyjątkowego emblematu. Główną atrakcją jest zaś wysoka na około 26 cm replika Wieży, a więc miejsca dobrze znanego wszystkim graczom Destiny. Co ciekawe, po jej naładowaniu możemy ją włączyć, co nie tylko skutkuje efektami dźwiękowymi i świetlnymi, ale również odtworzeniem pewnych wiadomości po tym, jak na górnej powierzchni Wieży umieścimy jedną z minifigurek przedstawiających członków Straży Przedniej.

Destiny 2: Ostateczny kształt - edycja kolekcjonerska

Destiny 2: Ostateczny kształt - premiera dodatku zaplanowana została na 4 czerwca 2024 roku. Rozszerzenie przedstawi dalszą część fabularnej kampanii: Strażnikom przyjdzie zmierzyć się ze Świadkiem i zakończyć trwającą od dawna Wojnę Światła i Ciemności. Nie zabraknie również innych nowości: w tym kolejnego miejsca docelowego, trzech nowych superzdolności oraz przedmiotów i broni do zdobycia.