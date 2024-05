World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria wystartowało. Powrót do przeszłości z nowymi nagrodami

fot. Blizzard

Jakiś czas temu w World of Warcraft wystartowało ograniczone czasowo wydarzenie o nazwie Plunderstorm, które skierowane było dla graczy preferujących rozgrywkę PvP. Tym razem zaś firma Blizzard zadbała o atrakcje dla miłośników PvE i... powrotów do przeszłości. W World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria ponownie trafiamy do Pandarii, a więc kontynentu wprowadzonego w rozszerzeniu z 2012 roku, jednak deweloperzy zadbali o nowe rozwiązania oraz atrakcyjne, cyfrowe nagrody.

World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria - zwiastun premierowy

W Mists of Pandaria Remix tworzymy nową postać, a następnie awansujemy ją od 1 do 70 poziomu. Co istotne, punkty doświadczenia zdobywa się szybciej, dzięki czemu cały ten proces nie jest tak czasochłonny, jak w oryginale. Wcześniej uzyskujemy również dostęp do podziemi (od 10 poziomu) oraz rajdów (od 35 w wyszukiwarce i na zwykłym poziomie trudności). Na dodatek w przypadku rajdów, nawet tych heroicznych, obowiązuje reset dzienny, dzięki czemu gracze mogą częściej mierzyć się z wyzwaniami.

Dla wielu największą zachętą do sprawdzenia nowego trybu będzie jednak szansa do zdobycia nowych nagród. Wśród nich znajdują się między innymi wierzchowce i przedmioty kosmetyczne, które będzie można przenieść do aktualnej, "standardowej" wersji World of Warcraft.

Mists of Pandaria Remix dostępne jest z poziomu klienta Dragonflight, ale sam dodatek nie jest wymagany do sprawdzenia nowego trybu.