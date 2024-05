Grand Theft Auto 6 otrzymało konkretniejszą datę premiery. Kiedy zagramy w nową odsłonę serii?

fot. Rockstar Games

Grand Theft Auto 6 to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji ostatnich lat. W grudniu 2023 roku do sieci trafił zwiastun, który bardzo szybko stał się jednym z najchętniej oglądanych materiałów z gier (dziś ma on ponad 190 milionów wyświetleń i ustępuje miejsca jedynie... trailerowi Subway Surfers). Zabrakło w nim jednak konkretnej daty premiery - ograniczono się wyłącznie do stwierdzenia, że tytuł ten trafi na sklepowe półki w 2025 roku.

Teraz firma Take-Two postanowiła doprecyzować tę informację i oficjalnie ujawniono, że premiera GTA VI odbędzie się jesienią 2025 roku. Nadal nie podano konkretnego dnia i miesiąca, ale jest to już znacznie mniejsze okienko. Co istotne, informacja ta nie jest plotką czy przeciekiem, a pochodzi z oficjalnego źródła, konkretnie z raportu finansowego.

Nasze prognozy odzwierciedla zawężenie ustalonego wcześniej przez Rockstar Games okienka wydawniczego z roku 2025 do jesieni 2025 roku dla Grand Theft Auto 6. Oczekiwania klientów są bezprecedensowe, nasze oczekiwania co do jego wkładu komercyjnego ciągle się zwiększają - napisano w raporcie finansowym.