World of Warcraft: Shadowlands - twórcy przedstawiają nową lokację startową

World of Warcraft: Shadowlands to nie tylko nowa zawartość dla graczy na maksymalnym poziomie doświadczenia, ale też szereg zmian dla osób, które dopiero zamierzają rozpocząć swoją przygodę w Azeroth. Jedną z nich będzie zupełnie nowa lokacja startowa, Exile's Reach, która ma stanowić swoisty samouczek dla świeżo upieczonych herosów.

Na oficjalnej stronie gry pojawił się nowy wpis, który skupia się właśnie na Exile's Reach. Ma być to miejsce stworzone przede wszystkim z myślą o nowicjuszach na poziomach od 1 do 10. Gracze podejmą się stosunkowo prostych zadań, jednocześnie poznając podstawy dotyczące wykorzystania kluczowych umiejętności swojej klasy. Kulminacją ma być tutaj zaś "mini-loch" przeznaczony dla maksymalnie 5 osób.

World of Warcraft: Shadowlands - Exile's Reach

Weterani będą mogli pominąć Exile's Reach i rozpocząć zabawę we wcześniejszych, startowych lokacjach. Zarówno nowi, jak i obecni gracze, po uzyskaniu 10 poziomu doświadczenia, będą mieli możliwość dalszych przygód w krainach z Battle for Azeroth lub wcześniejszych rozszerzeń. Na 50 poziomie wszyscy przejdą zaś do lokacji z Shadowlands.