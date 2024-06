World of Warcraft: The War Within - znamy datę premiery! W zwiastunie podano konkretny termin

fot. Blizzard Entertainment

Po przejęciu Activision-Blizzard przez Microsoft jasnym stało się, że produkcje tej firmy zobaczymy na Xbox Games Showcase 2024. I rzeczywiście tak się stało. Podczas tegorocznej odsłony wydarzenia zaprezentowano między innymi nowy zwiastun World of Warcraft: The War Within. Klimatyczny materiał ujawnił też datę premiery, zdradzając, że gracze będą mogli rozpocząć przygodę z nowym rozszerzeniem już 26 sierpnia tego roku. Osoby, które zakupią wydanie Epic Edition lub fizyczną edycję kolekcjonerską będą mogły rozpocząć zabawę nieco wcześniej, od 23 sierpnia.

Nadchodzące rozszerzenie otworzy nowy rozdział w historii popularnego MMORPG, tak zwaną Sagę Serca Światła. Gracze zwiedzą nowe, podziemne lokacje, w tym nerubiańskie imperium, a także otrzymają dostęp do kolejnej rasy sprzymierzonej, Ziemnych (ang. Earthen).

Blizzard ogłosił też nowy zestaw zatytułowany Welcome to Azeroth, który ma stanowić idealną okazję, by rozpocząć swoją przygodę z World of Warcraft. W skład tegi pakietu, wycenionego na 22,99 euro, wychodzi dodatek Dragonflight, 60 dni czasu gry oraz natychmiastowy awans postaci na 60 poziom.