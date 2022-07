Wrobiony - zwiastun thrillera. Piotr Adamczyk niczym bohater Kodu Da Vinci

fot. Kino Świat

Wrobiony według zapowiedzi dystrybutora Kino Świat ma być pełnym akcji i tajemnic thrillerem o poszukiwaniu zaginionego dzieła „Maria Magdalena w ekstazie” autorstwa słynnego malarza Caravaggia. Piotr Adamczyk gra główną rolę.

Prace na planie trwały w nadmorski włoskim miasteczku Porto Ercole, w Berlinie oraz we Wrocławiu. Za zdjęcia odpowiada Arkadiusz Tomiak, a Paweł Mykietyn skomponował muzykę.

Wrobiony - zwiastun

Wrobiony - obsada

W obsadzie są także Daniel Olbrychski (Kamerdyner”, Salt), Paulina Holtz (Osiecka - serial, W rytmie serca - serial), Alessandra Mastronardi (Nieznośny ciężar wielkiego talentu, Zakochani w Rzymie), Luca Calvani (Kryptonim U.N.C.L.E., Zakochani w Rzymie), Torsten Voges (Big Lebowski) oraz Gedeon Burkhard (Bękarty wojny)

Wrobiony - o czym jest film?

Zagadkowa śmierć, zaginione XVII-wieczne arcydzieło i intryga z wielkimi pieniędzmi w tle. Dominik (Piotr Adamczyk), wybitny badacz historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego, wyrusza do malowniczego Porto Ercole by na miejscu zebrać materiał naukowy na temat ostatnich lat życia Caravaggia. Na miejscu okazuje się, że tuż przed jego przyjazdem, w mieście dochodzi do nagłej śmierci innego pasjonata twórczości barokowego artysty. Zmarły ojciec Tornatore poświęcił życie poszukiwaniu dzieł malarza i wierzył, że uda mu się odnaleźć bezcenny obraz „Maria Magdalena w ekstazie”, którego los od wieków pozostawał nieznany. Zapiski ojca Tornatore przez przypadek trafiają w ręce Dominika, który z pomocą nowopoznanego duchownego ojca Paolo (Luca Calvani) postanawia kontynuować poszukiwania zaginionego obrazu. Ekscytująca początkowo przygoda zmienia swoje niewinne oblicze, gdy okazuje się, że na tropie unikalnego płótna jest również włoska mafia, a działaniom poszukiwaczy zaczyna przyglądać się policja oraz tajemnicza piękność, Sylvia (Alessandra Mastronardi). Dominik zostaje uwikłany w niebezpieczne śledztwo, które ujawnia kulisy międzynarodowej intrygi. Walcząc z czasem i z potężnymi przeciwnikami próbuje rozwikłać skrywaną przez wieki tajemnicę obrazu.

Wrobiony - premiera 19 sierpnia w kinach.