Wrocław, Gniezno i Poznań witają KINO LETNIE X PEPSI. Różnorodność dobrego kina

fot. IMDB.com

Reklama

Sierpień z KINO LETNIE X PEPSI to wielkie emocje podczas plenerowych bezpłatnych seansów filmowych. Tym razem to Wrocław, Gniezno i Poznań szykują się na porcję solidnego kina.

17 sierpnia o godz. 22.00 Hali Stulecia we Wrocławiu rusza projekcja filmu Everest - znakomite i trzymające w napięciu dzieło oparte na faktach. Akcja filmu opowiada o wydarzeniach z 1996 roku, kiedy to wspinaczki na Mount Everest zaczęły być atrakcją turystyczną.

18 sierpnia przenosimy się do Gniezna, gdzie w Miejskim Ośrodku Kultury o godz. 21.00 startuje seans filmu Książę. Duet głównych aktorów zachwycająco bryluje na ekranie, a tytułem zachwycą się przede wszystkim miłośnicy brytyjskiego kina i poniekąd... Robin Hooda.

Długi weekend z kinem pod chmurką kończymy pokazem świetnego Dream Scenario, który przypomni Wam, dlaczego Nicolas Cage jest kapitalnym aktorem. Film będzie można obejrzeć 19 sierpnia nad jeziorem Rusałka w Poznaniu. Seans rusza o godz. 21.00.

Wrocław, Gniezno i Poznań to kolejne z przystanków akcji kina letniego z docenionymi przez widzów i krytyków filmami. O atmosferę seansów oraz przekąski dbają Sponsor - PEPSI, który na miejscu rozdaje puszki z Pepsi oraz Partner - Grześki, który zapewnia widzom pyszne wafelki.

Everest - o czym jest film?

Everest oparty jest na trzech próbach wspięcia się na Everest w 1996 roku, które zakończyły się śmiercią ośmiu uczestników wyprawy. Kormakur bazuje film na książkach i wywiadach z tymi, którzy ocaleli. W maju 1996 roku rozpoczęły wędrówkę trzy niezależne wyprawy. Nastąpiło załamanie pogody, w wyniku gwałtownej śnieżycy zmarło 8 osób. Film opowiada historię grupy himalaistów, którzy pod przewodnictwem Roba Halla (Jason Clarke), próbują zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami niedostępnego szczytu. Walka ze śmiertelnym zimnem, nawałnicami śnieżnymi, walka o tlen i przetrwanie. „Everest” to film o granicach ludzkiej wytrzymałości – fizycznej i psychicznej.

Książę - o czym jest film?

Wielką Brytanią wstrząsa szokująca wiadomość o zuchwałym skoku na Galerię Narodową. Policja twierdzi, że za kradzieżą bezcennego portretu Księcia Wellingtona pędzla wielkiego Goyi, stoi prawdopodobnie potężna między¬narodowa szajka. Czytając te wiadomości skromny taksówkarz Kempton Bunton nie może powstrzymać śmiechu. Bezcenny Książę ukryty jest bowiem w jego własnej szafie w skromnym domu w Newcastle. Bunton lubi swoje proste życie, kocha żonę i synów, ale nie znosi wszelkiej niesprawiedliwości. Pod tym względem jest niepoprawnym idealistą, co nierzadko wpędza go w mniejsze lub większe kłopoty. Kradzież bezcennego obrazu to z pewnością jego największy życiowy wyskok, ale cel jak zawsze jest szlachetny. Kempton w anonimowych listach proponuje władzom zwrot dzieła, pod warunkiem wprowadzenia pewnych świadczeń na rzecz najbiedniejszych. Gdy policja wpadnie na jego trop, Robin Hood z Newcastle będzie musiał zmierzyć się z brytyjskim wymiarem sprawiedliwości oraz, co gorsze, z gniewem własnej żony.

Dream Scenario - o czym jest film?

Film przedstawia losy Paula Matthewsa (w tej roli Nicolas Cage), nieszczęśliwego, choć niezwykle rodzinnego człowieka. Jego życie wywróci się do góry nogami, gdy miliony obcych osób zaczną go dostrzegać w swoich snach, co przyniesie mu nieoczekiwaną sławę. Prawdziwe problemy zaczną się jednak wtedy, gdy początkowo nieszkodliwe dostrzeganie Matthewsa w snach przybierze koszmarny obrót...