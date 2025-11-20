Reklama
Wschód słońca w dniu dożynek - zwiastun filmu ze świata Igrzysk śmierci

Kolejny prequel Igrzysk śmierci nadchodzi. Po Corionalusie przyszedł czas na Haymitcha, by opowiedział swoją historię. Zobaczcie zwiastun filmu Wschód słońca w dniu dożynek​.
Paulina Guz
Tagi:  The Hunger Games: Sunr... 
igrzyska śmierci wschód słońca w dniu dożynek zwiastun
Wschód słońca w dniu dożynek młody Haymitch Lionsgate
Opublikowano pierwszy zwiastun The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. To adaptacja książki Wschód słońca w dniu dożynek autorstwa Suzanne Collins, która rozgrywa się w uniwersum Igrzysk śmierci. W filmie cofamy się w czasie do 50. Głodowych Igrzysk, w którym zwyciężył Haymitch Abernathy. Okazuje się jednak, że kulisy jego wygranej mogą zaskoczyć wielu widzów, ponieważ ta historia została z czasem zniekształcona przez władze Kapitolu. 

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - zwiastun 

Zwiastun filmowej adaptacji książki Wschód słońca w dniu dożynek możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, czy czekacie na premierę The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, kolejny prequel ze świata Igrzysk śmierci.

Co wiemy o prequelu Igrzysk śmierci?

Wschód słońca w dniu dożynek opowiada o 50. Głodowych Igrzyskach, w których brał udział młody Haymitch Abernathy. Jak wiemy z oryginalnej trylogii, stał się drugim zwycięzcą z 12. Dystryktu. Suzanne Collins w prequelu pokazała, co naprawdę wtedy się stało i ujawniła tragiczną przeszłość postaci. Premiera filmu jest zaplanowana na 2026 rok. Główną rolę gra Joseph Zada. Oprócz niego w obsadzie są także między innymi Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke i Iris Apatow. To kolejny filmowy prequel ze świata Igrzysk śmierci po Balladzie ptaków i węży.

Wschód słońca w dniu dożynek - obsada filmu

Członkom obsady możecie przyjrzeć się w galerii.

Joseph Zada - Haymitch Abernathy

Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek - obsada
fot. materiały prasowe
Paulina Guz
