Opublikowano pierwszy zwiastun The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. To adaptacja książki Wschód słońca w dniu dożynek autorstwa Suzanne Collins, która rozgrywa się w uniwersum Igrzysk śmierci. W filmie cofamy się w czasie do 50. Głodowych Igrzysk, w którym zwyciężył Haymitch Abernathy. Okazuje się jednak, że kulisy jego wygranej mogą zaskoczyć wielu widzów, ponieważ ta historia została z czasem zniekształcona przez władze Kapitolu.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping - zwiastun

Zwiastun filmowej adaptacji książki Wschód słońca w dniu dożynek możecie zobaczyć poniżej. Dajcie znać, czy czekacie na premierę The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, kolejny prequel ze świata Igrzysk śmierci.

Co wiemy o prequelu Igrzysk śmierci?

Wschód słońca w dniu dożynek opowiada o 50. Głodowych Igrzyskach, w których brał udział młody Haymitch Abernathy. Jak wiemy z oryginalnej trylogii, stał się drugim zwycięzcą z 12. Dystryktu. Suzanne Collins w prequelu pokazała, co naprawdę wtedy się stało i ujawniła tragiczną przeszłość postaci. Premiera filmu jest zaplanowana na 2026 rok. Główną rolę gra Joseph Zada. Oprócz niego w obsadzie są także między innymi Elle Fanning, Ralph Fiennes, Jesse Plemons, Kieran Culkin, Glenn Close, Maya Hawke i Iris Apatow. To kolejny filmowy prequel ze świata Igrzysk śmierci po Balladzie ptaków i węży.

Wschód słońca w dniu dożynek - obsada filmu

