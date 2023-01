Informacje na temat współdzielenia konta na platformie Netflix. Co czeka subskrybentów?

fot. Netflix

Dzielenie się hasłami do kont Netflixa z przyjaciółmi i rodziną to coś, co robi wielu abonentów, ale gigant streamingowy nie jest zadowolony z tych wszystkich utraconych potencjalnych przychodów. W 2022 prowadzono testy między innymi w krajach Ameryki Południowej, które zakładały, że użytkownicy spoza głównego gospodarstwa proszeni są po zalogowaniu o wprowadzenie kodu, który pojawia się na skrzynce odbiorczej właściciela konta. Jeśli nie zostanie wpisany do 15 minut, wówczas wygasa.

Wraz z początkiem 2023 roku, Netflix oficjalnie zapowiedział, jak będzie wyglądało współdzielenie kont w Polsce. Podano szczegółowe zasady, a także dokładnie zdefiniowano "gospodarstwo domowe", co wcześniej było elementem obaw wśród subskrybentów.

Współdzielenie konta Netflix w Polsce - nowe zasady

Najważniejszą wiadomością jest fakt, że Netflix nie będzie pobierał dodatkowych opłat za korzystanie z konta przez kilka osób, ale wprowadzone zostaną wspomniane wyżej kody weryfikacyjne. Osoby, które nie mieszkają w głównym gospodarstwie domowym, będą musiały też założyć własne konta, aby móc korzystać z serwisu. Jeśli nastąpi logowanie na konto z urządzenia spoza głównego gospodarstwa lub takie urządzenie będzie używane w sposób ciągły poza lokalizacją, będzie konieczna weryfikacja, zanim będzie można dalej korzystać z Netflixa.

zrzut ekranu

Weryfikacja konta Netflix

Na stronie Netflixa opublikowano krok po kroku, jak będzie wyglądać weryfikacja konta. Netflix wysyła link na adres e-mail lub numer telefonu powiązany z kontem głównego właściciela konta. Następnie po kliknięciu w link pojawia się 4-cyfrowy kod weryfikacyjny.

Kod należy wprowadzić, na którym pojawiła się prośba, w ciągu 15 minut. Jeśli kod wygasł, prześlij prośbę o nowy kod weryfikacyjny z tego samego urządzenia. Po udanej weryfikacji na urządzeniu będzie można korzystać z serwisu Netflix. Prośba o weryfikację urządzenia może się pojawiać co pewien czas.

Ważną informacją jest to, że Netflixa można będzie dalej używać w podróży na innych urządzeniach. Jeśli ktoś jest właścicielem konta głównego, weryfikacja używanego urządzenia nie powinna być konieczna. Jeśli jednak ktoś znajdzie się dłużej poza swoim gospodarstwem domowy, może wówczas być konieczne wpisanie kodu. Netflix wykrywa urządzenia w gospodarstwie domowym poprzez adresy IP, identyfikatory urządzeń i aktywność konta na urządzeniach zalogowanych na koncie Netflix.

Netflix - ile osób może oglądać treści w tym samym czasie?

Przy rejestracji konta jest możliwe wybranie planu, który określa, na ilu urządzeniach jednocześnie można oglądać treści. Warunkiem jest jednak to, aby urządzenia należały do osób z tego samego gospodarstwa domowego.