Czy nowy Daredevil to wariant starego z Netflixa? Charlie Cox o multiwersum

Charlie Cox w rozmowie z iNews został spytany o to, czy Daredevil ze Spider-Man: No Way Home i Mecenas She-Hulk to ten sam, co z Netflixa, czy mamy do czynienia z innym wariantem z multiwersum.

Przypominamy, że Daredevil: Born Again, czyli nowy serial Disney+ o znanym superbohaterze, budzi wiele wątpliwości. Choć Charlie Cox powróci jako Matt Murdock, to fani zastanawiają się, czy będzie w tej roli inny niż w produkcji Netflixa, która cieszy się powszechną sympatią. Gościnne występy aktora w Spider-Manie i Mecenas She-Hulk wskazywały na to, że widzowie będą mieć do czynienia z trochę bardziej komediową interpretacją bohatera, co wzbudziło pewne kontrowersje. Choć w komiksach także można znaleźć różne wersje Daredevila, to problemem może być rosnący brak zaufania do Marvel Studios.

Czy nowy Daredevil to wariant starego z multiwersum?

Poniżej znajdziecie odpowiedź aktora na pytanie iNews.

Nie sądzę, by była to inna postać. Myślę, że to może być po prostu inny okres w jej życiu. Moja interpretacja raczej się nie zmieni - w końcu zatrudnili tego samego aktora. Mówimy, że to zupełnie nowa... era, a może wariant?

Charlie Cox podkreślił jednak, że nie przeczytał do tej pory scenariusza do Daredevil: Born Again. Co oznacza, że nie jest jeszcze stuprocentowo rzetelnym źródłem. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że użył słowa "wariant" - kluczowego w przypadku multiwersum. Choć jego wypowiedzi kończą się wieloma znakami zapytania, to może nie być to przypadkowe zagranie.

Nie przeczytałem jeszcze scenariusza, więc nie jestem pewien. Jednak, to chyba część multiwersum?

Charlie Cox o nowym Daredevilu z Disney+

Charlie Cox zdaje sobie sprawę, że Matt Murdock z Mecenas She-Hulk przedstawia nieco bardziej beztroskiego bohatera niż ten, do którego przywykli fani, jednak uspokoił ich, że wciąż zamierza zachować fundamenty postaci.

Jedyne, co może zmienić moją postać, to klimat serialu, który może być trochę inny.

