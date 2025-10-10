Wszystko, co trzeba wiedzieć o New York Comic Con 2025. Jakie zwiastuny się pojawią?

fot. naEKRANIE.pl

Wystartował właśnie New York Comic Con. To obecnie największe takie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, które trwa aż cztery dni. W zeszłym roku uczestniczyło w nim aż ponad 250 tysięcy fanów z całego świata. Wydarzenie potrwa od 9 do 12 października 2025 roku. Redakcję naEKRANIE reprezentuje tam tradycyjnie Dawid Muszyński.

Osoby, które nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniu osobiście będą mogły śledzić informacje z hali głównej i hali Empire za pośrednictwem mediów społecznościowych NYCC oraz kanału YouTube ReedPop.

NYCC - kto będzie obecny?

W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział m.in. Max, Sony, Prime Vide, Paramount+ i inni. Pojawią się też znani aktorzy, pisarze m.in.:

Chriss Prat

Sigourney Weaver

Martin Sheen

Charlie Cox

George R. R. Martin

Matthew Lillard

Aldis Hodge

Karl Urban

Glen Powell

Edgar Wright

Norman Reedus

Michael Chiklis

Frank Miller

fot. youtube.com/GameofThrones

Osoby obecne na żywo będą mogły spotkać się z gwiazdami twarzą w twarz, a także otrzymać autograf. Opłata za takie spotkanie wynosi od 75 do 225 dolarów.

NYCC - jakich zwiastunów można się spodziewać?

NYCC to okazja do zaprezentowania swoich cosplayów, ale nie zabraknie też zwiastunów. Wśród produkcji, które dostaną nowe zapowiedzi wymienia się:

Mercy

Uciekinier

A Knight of the Seven Kingdoms

Mortal Kombat 2

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Silent Night, Deadly Night