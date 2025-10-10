Wszystko, co trzeba wiedzieć o New York Comic Con 2025. Jakie zwiastuny się pojawią?
Wwwystartował New York Comic Con 2024. Co trzeba wiedzieć o największym takim wydarzeniu w USA?
Wystartował właśnie New York Comic Con. To obecnie największe takie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych, które trwa aż cztery dni. W zeszłym roku uczestniczyło w nim aż ponad 250 tysięcy fanów z całego świata. Wydarzenie potrwa od 9 do 12 października 2025 roku. Redakcję naEKRANIE reprezentuje tam tradycyjnie Dawid Muszyński.
Osoby, które nie są w stanie uczestniczyć w wydarzeniu osobiście będą mogły śledzić informacje z hali głównej i hali Empire za pośrednictwem mediów społecznościowych NYCC oraz kanału YouTube ReedPop.
NYCC - kto będzie obecny?
W tegorocznym wydarzeniu weźmie udział m.in. Max, Sony, Prime Vide, Paramount+ i inni. Pojawią się też znani aktorzy, pisarze m.in.:
- Chriss Prat
- Sigourney Weaver
- Martin Sheen
- Charlie Cox
- George R. R. Martin
- Matthew Lillard
- Aldis Hodge
- Karl Urban
- Glen Powell
- Edgar Wright
- Norman Reedus
- Michael Chiklis
- Frank Miller
Osoby obecne na żywo będą mogły spotkać się z gwiazdami twarzą w twarz, a także otrzymać autograf. Opłata za takie spotkanie wynosi od 75 do 225 dolarów.
NYCC - jakich zwiastunów można się spodziewać?
NYCC to okazja do zaprezentowania swoich cosplayów, ale nie zabraknie też zwiastunów. Wśród produkcji, które dostaną nowe zapowiedzi wymienia się:
A Knight of the Seven Kingdoms
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc
Silent Night, Deadly Night
